Avcılardan Arama Kurtarma Timi ne yavru köpek hediye
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Avcılardan Arama Kurtarma Timi ne yavru köpek hediye

Avcılardan Arama Kurtarma Timi ne yavru köpek hediye
Bültenler - Haberler | Güncel

Yılların usta gazetecisi ve YABAN TV programcısı Ali Birerdinç, yeni kurulacak olan bir arama kurtarma timi için avcılardan yardım istedi.

Meydana gelebilecek bir deprem felaketi ya da başka tür bir felaket için Başakşehir Belediyesi "Arama Kurtarma Timi" kurma çalışmalarına başladı.

İlgiller Ali Birerdinç' e başvurarak, uzmanlar tarafından yetiştirilmek üzere bir adet yavru av köpeği talebinde bulundu.

Birerdinç, kendi sosyal medya hesabından yavru av köpeği için başlattığı kampanyaya " bizimde kampanyaya katkımız olsun" diyen birçok avcı katıldı.

Samsun Çarşamba'dan Ruhi Altürk, 41 günlük dişi bir Setter av köpeğini Birerdinç'e gönderdi. Birerdinç, yavruyu belediye görevlilerine teslim etti.

Konu ile ilgili olarak Ali Birerdinç " avcı dostlara yaptığım çağrıya yüzlerce arkadaş katıldı. Kocaeli Kandıra'dan Murat İlk adındaki bir arkadaşımızda yeni doğacak olan erkek bir Setter yavru gönderecek. Bu olay avcıların ne derece duyarlı ve yardımsever insanlar olduğunu gösterdi. Tüm destek veren avcı dostlara teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Bültenler

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