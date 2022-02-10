Avcılar zehirlenen hamile köpek 5 yavru dünyaya getirdi

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlenen 3 köpekten biri olan hamile köpek, 5 yavrusunu sağlıklı olarak dünyaya getirdi. 2 gün önce doğum yapan köpek, sokakta terk edilen bir yavru köpeğe de sütannelik yapıyor.

Avcılar Tahtakale Mahallesinde 4 Şubat'ta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 3 tane köpek zehirlendi. Zehrin etkisiyle iki köpek ölürken hamile olan Avcılar Belediyesi ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Kurtarılan köpek tedavi için ilk önce İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Acil bölümünde müdahale edildikten sonra Avcılar Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınmıştı.

Hamile köpek tedavisi devam ederken 2 gün önce 5 yavrusunu sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. Doğan yavrular Avcılar Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ekiplerince titizlikle bakılıyor. Anne köpek, sokakta bulunan bir yavru köpeği de diğer yavrularıyla kabul ederek sütannelik yapıyor.

Köpeğin durumu ile ilgili konuşan Avcılar Belediyesi Veteriner Hekimi Samet Güngör, "Tahtakale Mahallesinde zehirlenme ihbarı üzerine aldığımız köpek, hamileydi. İlk tedavisi veteriner fakültesinde yapıldıktan sonra kalan tedavileri için birimimize getirildi. Gebe olduğu için bizi çok korkuttu, çünkü yavruları canlı mı değil mi ondan emin değildik. Ultrasonla bakıldı yavrular sağdı. İki gün önce de 5 yavru sağ dünyaya geldi. Sağlıklılar, gayet iyi durumda, annenin de genel durumu da gayet iyi. Hatta bizi sevindirecek bir haber de, 5 günlük annesiz bir yavru bulundu. Zehirlenen canımız da onu kabul ederek ona sütannelik yapıyor. İki ay boyunca emzirecek ve büyüyecek sonra sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuşturacağız" dedi.

Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Güngör, "3 erkek 2 dişi yavru dünyaya geldi, anne de doğumdan sonra oluşan bir sersemlik var ama zehirlenme ile ilgili herhangi bir belirti yok. Yemesi, içmesi keyfi gayet yerinde" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa