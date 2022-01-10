AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar Merkez Mahallesi'nde, bir inşaatta temel atma sırasında 2 işçi meydana gelen göçük altında kaldı. Göçük altında kalan işçilerden biri kurtarılırken bir işçinin kurtarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

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