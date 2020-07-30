Avcılar Kaymakamı'ndan esnafa denetim ve bayramlaşma
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Avcılar Kaymakamı'ndan esnafa denetim ve bayramlaşma

AVCILAR Kaymakamı Kemal İnan, Kurban Bayramı arefesinde Tarım ve Orman Bakanlığı görevlileri ile birlikte esnafı ziyaret ederek, denetledi.

Avcılar Kaymakamı'ndan esnafa denetim ve bayramlaşma
30.07.2020 17:50 | Son Güncelleme: 30.07.2020 18:45

AVCILAR Kaymakamı Kemal İnan, Kurban Bayramı arefesinde Tarım ve Orman Bakanlığı görevlileri ile birlikte esnafı ziyaret ederek, denetledi.

Kaymakam İnan, araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'nde bir süre yürürken buradaki bazı restoran ve işyerlerine gitti. Görevliler tarafından kapıda ateşi ölçülen Kaymakam İnan, işyeri sahipleri ile sohbet ederek, bayramlarını kutlarken, bol satış diledi. Tarım ve Orman Bakanlığı ilçe görevlileri de denetimlerde bulundu.

 


Kaynak: DHA

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