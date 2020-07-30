Avcılar Kaymakamı'ndan esnafa denetim ve bayramlaşma AVCILAR Kaymakamı Kemal İnan, Kurban Bayramı arefesinde Tarım ve Orman Bakanlığı görevlileri ile birlikte esnafı ziyaret ederek, denetledi.

AVCILAR Kaymakamı Kemal İnan, Kurban Bayramı arefesinde Tarım ve Orman Bakanlığı görevlileri ile birlikte esnafı ziyaret ederek, denetledi.

Kaymakam İnan, araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'nde bir süre yürürken buradaki bazı restoran ve işyerlerine gitti. Görevliler tarafından kapıda ateşi ölçülen Kaymakam İnan, işyeri sahipleri ile sohbet ederek, bayramlarını kutlarken, bol satış diledi. Tarım ve Orman Bakanlığı ilçe görevlileri de denetimlerde bulundu.

Kaynak: DHA