Avcılar'dan Firuzköy'e kayak yaparak gitti

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Fatih Işık İsimli vatandaş, karlar kaplanan yolda Avcılar'dan Firuzköy'e kadar kayak yaparak gitti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, büyük beğeni topladı.

Edinilen bilgilere göre Fatih Işık isimli vatandaş İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında Avcılar'dan Firüzköy'e kadar kayak yaparak gitti. Işık o anları sosyal medyadan paylaştı. Renkli görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

(İHA)