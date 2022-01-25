Avcılar'dan Firuzköy'e kayak yaparak gitti - Haberler
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Avcılar'dan Firuzköy'e kayak yaparak gitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Fatih Işık İsimli vatandaş, karlar kaplanan yolda Avcılar'dan Firuzköy'e kadar kayak yaparak gitti.

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Fatih Işık İsimli vatandaş, karlar kaplanan yolda Avcılar'dan Firuzköy'e kadar kayak yaparak gitti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, büyük beğeni topladı.

Edinilen bilgilere göre Fatih Işık isimli vatandaş İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında Avcılar'dan Firüzköy'e kadar kayak yaparak gitti. Işık o anları sosyal medyadan paylaştı. Renkli görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı. - İSTANBUL

Avcılar'dan Firuzköy'e kayak yaparak gitti

Avcılar'dan Firuzköy'e kayak yaparak gitti

Avcılar'dan Firuzköy'e kayak yaparak gitti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Fatih Işık, İstanbul, Avcılar, Genel, Yerel, Haber

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