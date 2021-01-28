Avcılar'daki sahte içki operasyonu kamerada
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Avcılar'daki sahte içki operasyonu kamerada

28.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:41
Avcılar'daki sahte içki operasyonu kamerada

AVCILAR'da polis ekipleri sahte içki üretilen bir adrese operasyon düzenledi.

AVCILAR'da polis ekipleri sahte içki üretilen bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şüpheli M.Ç. gözaltına alınırken, polisin düzenlediği operasyonda kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol imalatı konusunda 27 Ocak'ta Avcılar Cihangir Mahallesi'nde bulunan bir adres operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda, 3 adet 30 litrelik bidonlarda sahte içki, 4 adet 30 litrelik boş bidon, 133 şişe farklı ölçü ve markalarda sahte içki, 25 adet boş şişe, çok sayıda şişe kapağı, çok sayıda bandrol, 1 adet şişelere kapak takmada kullanılan ısıtıcı ele geçirildi. Ayrıca imalathanede çeşitli ölçülerdeki cam şişelerde bir kısmı rakı, viski ve votka olarak üretilmiş, alkol halinde toplam 100 litre sahte alkol ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından imalathanede yakalanan şüpheli M.Ç. "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan bugün adliyeye sevk edildi. 


Avcılar'daki sahte içki operasyonu kamerada
Avcılar'daki sahte içki operasyonu kamerada
Avcılar'daki sahte içki operasyonu kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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