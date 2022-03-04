Avcılar'daki ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi - Haberler

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Avcılar'daki ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi

AA, Taha Erham Keleş - Güncel
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Avcılar'daki ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi

Avcılar'da bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cihangir Mahallesi İnkılap Sokak'ta 3 katlı binanın girişindeki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

AA / Taha Erham Keleş - Güncel

Cihangir Mahallesi, Avcılar, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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