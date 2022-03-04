Avcılar'daki ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi
AA, Taha Erham Keleş - Güncel
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Avcılar'da bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cihangir Mahallesi İnkılap Sokak'ta 3 katlı binanın girişindeki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
AA / Taha Erham Keleş - Güncel