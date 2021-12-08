Avcılar'da yeraltı kablolarında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Avcılar'da yeraltı kablolarında çıkan yangın söndürüldü

AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Avcılar'da yeraltı kablolarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da yeraltı kablolarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fidan Sokağı'ndaki yeraltı kabloları henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve BEDAŞ ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, bir ağaç ile park halindeki otomobil zarar gördü.

Sokağa güvenlik şeridi çekilirken, BEDAŞ görevlileri de elektriği kesti.

Arızanın giderilmesinin ardından sokağa yeniden enerji verileceği belirtildi.

Avcılar'da yeraltı kablolarında çıkan yangın söndürüldü

Avcılar'da yeraltı kablolarında çıkan yangın söndürüldü

Avcılar'da yeraltı kablolarında çıkan yangın söndürüldü

AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri

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