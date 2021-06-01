AVCILAR'DA YAĞMUR YAĞDI, YOLDA ÇÖKMELER MEYDANA GELDİ
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AVCILAR'DA YAĞMUR YAĞDI, YOLDA ÇÖKMELER MEYDANA GELDİ

AVCILAR'DA YAĞMUR YAĞDI, YOLDA ÇÖKMELER MEYDANA GELDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da gece yarısı yağan yağmur nedeniyle İSKİ'nin kısa süre önce altyapı çalışması yaptığı sokakta çökmeler meydana geldi.

AVCILAR'da gece yarısı yağan yağmur nedeniyle İSKİ'nin kısa süre önce altyapı çalışması yaptığı sokakta çökmeler meydana geldi. Tekerleri çöken yolda oluşan çukurda kalan minibüs, iş makinesiyle kurtarıldı.

İstanbul'da yağan yağmur, dün gece yarısı, kısa süre önce İSKİ tarafından altyapı çalışması yapılan Avcılar Cihangir Mahallesi Karınca Sokak'ta çökmelere neden oldu. Park halindeki bir servis minibüsünün sağ lastikleri çöken yolda oluşan çukurda kaldı. Sabah minibüsünü çıkaramayan sürücü de İSKİ'yi aradı. Gelen görevliler, iş makinesine bağlanan halatlarla minibüsü çekerek, kurtardı.

Sokakta yaşayan Turgut Yaman, İSKİ'nin kısa süre önce kanalizasyon çalışması yaptığını toprak ve zemine yeterince dolgu yapılmadığını, gece yağan kısa süreli yağmurun etkisi ile yolun çöktüğünü, minibüsün mahsur kaldığını söyledi. Ekipler minibüsün çıkarılmasının ardından yolda yeniden çalışma başlattı.

AVCILAR'DA YAĞMUR YAĞDI, YOLDA ÇÖKMELER MEYDANA GELDİ
AVCILAR'DA YAĞMUR YAĞDI, YOLDA ÇÖKMELER MEYDANA GELDİ
AVCILAR'DA YAĞMUR YAĞDI, YOLDA ÇÖKMELER MEYDANA GELDİ
AVCILAR'DA YAĞMUR YAĞDI, YOLDA ÇÖKMELER MEYDANA GELDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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AVCILAR'DA YAĞMUR YAĞDI, YOLDA ÇÖKMELER MEYDANA GELDİ - Haberler
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