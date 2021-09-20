Avcılar'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Haberler
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Avcılar'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel
Avcılar'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Avcılar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Avcılar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Mesut K.'nin kullandığı 21 AAB 283 plakalı hafif ticari araç ile Mesut Ç. yönetimindeki 19 UE 839 plakalı otomobil, Yeşilkent Mahallesi Çiftlik Yolu'nda çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Mesut Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri
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