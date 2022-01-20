Avcılar'da sokaktaki Pitbull'dan korkup otomobilin üstüne çıktı

Cihangir Mahallesi'nde dün akşam 21.30 sıralarında bir mahalle sakini evinin camından, başıboş Pitbull cinsi köpeğin yoldan geçenleri kovaladığını görünce o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Yasaklı türlerden olan Pitbull, yoldan geçenlere ve motosikletli kuryelere havlayarak peşlerinden koştu. Pitbull'un kovaladığı bir kişi panikleyerek park halindeki otomobilin üzerine çıktı. Köpek bir süre de otomobilin etrafında dolaştıktan sonra uzaklaştı. Ardından otomobilin üstünden inen kişi koşarak evine gitti. Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallede başıboş dolaşan köpekleri bulup yakalamak için çalışma başlattı.

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