Avcılar'da sokaktaki Pitbull'dan korkup otomobilin üstüne çıktı - Haberler
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Avcılar'da sokaktaki Pitbull'dan korkup otomobilin üstüne çıktı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da sokakta sahipsiz dolaşan Pitbull, yoldan geçenlere korku dolu dakikalar yaşattı.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da sokakta sahipsiz dolaşan Pitbull, yoldan geçenlere korku dolu dakikalar yaşattı. Köpeğin kovaladığı bir kişi, otomobilin üzerine çıktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Cihangir Mahallesi'nde dün akşam 21.30 sıralarında bir mahalle sakini evinin camından, başıboş Pitbull cinsi köpeğin yoldan geçenleri kovaladığını görünce o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Yasaklı türlerden olan Pitbull, yoldan geçenlere ve motosikletli kuryelere havlayarak peşlerinden koştu. Pitbull'un kovaladığı bir kişi panikleyerek park halindeki otomobilin üzerine çıktı. Köpek bir süre de otomobilin etrafında dolaştıktan sonra uzaklaştı. Ardından otomobilin üstünden inen kişi koşarak evine gitti. Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallede başıboş dolaşan köpekleri bulup yakalamak için çalışma başlattı.


- İstanbul
Avcılar'da sokaktaki Pitbull'dan korkup otomobilin üstüne çıktı

Avcılar'da sokaktaki Pitbull'dan korkup otomobilin üstüne çıktı

Avcılar'da sokaktaki Pitbull'dan korkup otomobilin üstüne çıktı

Avcılar'da sokaktaki Pitbull'dan korkup otomobilin üstüne çıktı

Avcılar'da sokaktaki Pitbull'dan korkup otomobilin üstüne çıktı

Avcılar'da sokaktaki Pitbull'dan korkup otomobilin üstüne çıktı

Avcılar'da sokaktaki Pitbull'dan korkup otomobilin üstüne çıktı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Cihangir Mahallesi, Avcılar, Pitbull, Güncel, Haber

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