Avcılar'da motosikletin otomobilin açılan kapısına çarpmasıyla 1 kişi yaralandı
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Avcılar'da motosikletin otomobilin açılan kapısına çarpmasıyla 1 kişi yaralandı

25.11.2020 21:52 | Son Güncelleme: 25.11.2020 22:04
Avcılar'da motosikletin otomobilin açılan kapısına çarpmasıyla 1 kişi yaralandı

AVCILAR'da üzerinde iki kişinin olduğu motosiklet, park edilmek üzere olan otomobilin açılan kapısına çarptı.

AVCILAR'da üzerinde iki kişinin olduğu motosiklet, park edilmek üzere olan otomobilin açılan kapısına çarptı. Devrilen motosiklette bulunan iki kişiden biri yaralandı.

Kaza, Gümüşpala Mahallesi Çiçek Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. 17 yaşındaki B.A.'nın kullandığı motosiklet, Rüzgarlı Sokak Kavşağı'nda yakınlarını indirmek üzere duran Eren Nemutlu yönetimindeki otomobilin açılan sağ arka kapısına hızla çarptı. Devrilen motosiklette sürücünün arkasında oturan Tüzki Siyaher başından yaralandı. Kısa sürede Avcılar Emniyet Müdürlüğü ile 112 görevlileri geldi. Yaralı Tüzki Siyaher, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü B.A., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

 

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- İstanbul
Avcılar'da motosikletin otomobilin açılan kapısına çarpmasıyla 1 kişi yaralandı
Avcılar'da motosikletin otomobilin açılan kapısına çarpmasıyla 1 kişi yaralandı
Avcılar'da motosikletin otomobilin açılan kapısına çarpmasıyla 1 kişi yaralandı
Avcılar'da motosikletin otomobilin açılan kapısına çarpmasıyla 1 kişi yaralandı
Avcılar'da motosikletin otomobilin açılan kapısına çarpmasıyla 1 kişi yaralandı
Avcılar'da motosikletin otomobilin açılan kapısına çarpmasıyla 1 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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