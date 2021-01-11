Son dakika haber: AVCILAR'DA MARKETTE, "ALDIĞIN MALLARIN PARASINI VER " KAVGASI KAMERADA
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Son dakika haber: AVCILAR'DA MARKETTE, "ALDIĞIN MALLARIN PARASINI VER " KAVGASI KAMERADA

11.01.2021 12:38 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:45
Son dakika haber: AVCILAR'DA MARKETTE,

Son dakika habere göre AVCILAR'da bir marketten bazı ürünleri aldıktan sonra parasını ödemeden gitmek istediği iddia edilen yabancı uyruklu kadın ile onun marketten çıkışını engelleyen görevli kadın arasında kavga çıktı.

AVCILAR'da bir marketten bazı ürünleri aldıktan sonra parasını  ödemeden gitmek istediği iddia edilen yabancı uyruklu kadın ile onun marketten çıkışını engelleyen görevli kadın arasında kavga çıktı. 

Olay,  Merkez Mahallesi'ndeki Üftade Sokak'ta bulunan bir  markette meydana geldi. Yabancı uyruklu bir kadın, iddialara göre raflardan çeşitli ürünleri aldıktan sonra kasadan ücretini ödemeden geçiş yapmak istedi. Market görevlisi, müşterinin parasını ödemesini istedi. Dışarı çıkmak isteyen kadın ile market görevlisi arasında tartışma ve kavga çıktı. İhbar üzerine gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü devriye ekibi, olay yerine geldi ve kadını ifadesini almak üzere polis merkezine götürerek,  güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Market görevlisinin ifadesinde, "Aldıklarının parasını ödemedi. Engellemeye çalışırken elimi ısırdı" dediği öğrenildi.  Yabancı uyruklu kadın da ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Son dakika haber: AVCILAR'DA MARKETTE, 'ALDIĞIN MALLARIN PARASINI VER ' KAVGASI KAMERADA
Son dakika haber: AVCILAR'DA MARKETTE, 'ALDIĞIN MALLARIN PARASINI VER ' KAVGASI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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