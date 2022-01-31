AVCILAR'DA MAHALLELER ARASI KAYMIŞTI; BU KEZ ÇATALCA'DA ATLI KAYAK YAPTI - Haberler
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AVCILAR'DA MAHALLELER ARASI KAYMIŞTI; BU KEZ ÇATALCA'DA ATLI KAYAK YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AVCILAR'da etkili olan kar yağışında iki mahalle arasında kayak yapan beden eğitimi öğretmeni Fatih Işık bu kez Çatalca'da atlı kayak yaptı.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da etkili olan kar yağışında iki mahalle arasında kayak yapan beden eğitimi öğretmeni Fatih Işık bu kez Çatalca'da atlı kayak yaptı.

Beden Eğitimi öğretmeni Fatih Işık, geçen hafta yoğun kar yağışı sırasında Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nden Firuzköy Mahallesi'ne kayak yaparak gitti. Fatih Işık, o anlara ait kendi kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımı ilgi çeken Işık, "Bunun atlı kayak versiyonunu yapayım mı?" diye takipçilerine sormuştu.

Işık, Çatalca'daki Binkılıç Köyü'ne gitti. Kayak kıyafetleri yerine takım elbise giyen Işık, ata bağlı iki ipe tutunarak kayak yaptı. Işık'ın kayak yaptığı anlar bu kez arkadaşı tarafından görüntülendi.

AVCILAR'DA MAHALLELER ARASI KAYMIŞTI; BU KEZ ÇATALCA'DA ATLI KAYAK YAPTI

AVCILAR'DA MAHALLELER ARASI KAYMIŞTI; BU KEZ ÇATALCA'DA ATLI KAYAK YAPTI

AVCILAR'DA MAHALLELER ARASI KAYMIŞTI; BU KEZ ÇATALCA'DA ATLI KAYAK YAPTI

AVCILAR'DA MAHALLELER ARASI KAYMIŞTI; BU KEZ ÇATALCA'DA ATLI KAYAK YAPTI

AVCILAR'DA MAHALLELER ARASI KAYMIŞTI; BU KEZ ÇATALCA'DA ATLI KAYAK YAPTI

AVCILAR'DA MAHALLELER ARASI KAYMIŞTI; BU KEZ ÇATALCA'DA ATLI KAYAK YAPTI

AVCILAR'DA MAHALLELER ARASI KAYMIŞTI; BU KEZ ÇATALCA'DA ATLI KAYAK YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Fatih Işık, Avcılar, kar, Güncel, Haber

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