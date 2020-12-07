Avcılar'da köpekten kaçıp ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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Avcılar'da köpekten kaçıp ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

07.12.2020 09:44 | Son Güncelleme: 07.12.2020 09:52
Avcılar'da köpekten kaçıp ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

AVCILAR'da sahibinin bir an boş bulunmasından yararlanan köpek, kediye saldırdı.

AVCILAR'da sahibinin bir an boş bulunmasından yararlanan köpek, kediye saldırdı. 3 kişinin güçlükle kurtardığı kedi kaçarken çıktığı ağaçta 24 saat mahsur kaldıktan sonra itfaiye tarafından kurtarıldı.

Cihangir Mahallesi'ndeki Ormanlı Caddesi'nde sahibinin dolaştırdığı köpek, işitme engelli olduğu belirtilen sokak kedisine bir anda saldırdı. Kedi, cadde üzerindeki börekçide bulunan 2 kişi ve köpeğin sahibi tarafından güçlükle kurtarıldı. Kedi can havliyle ağacın tepesine tırmandı. Kedi, aradan 24 saat geçmesine rağmen bir türlü inemedi. Kediyi gören börekçi Engin Özdemir, ağaca tırmanarak mahsur kalan hayvanı kurtarmak isterken ağaçtan düştü. Bunun üzerine itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede gelen itfaiye erleri, merdivenli araç ile mahsur kalan hayvana ulaşarak onu indirdi. Kedi, kaçarak kısa sürede gözden kayboldu. Metin Işık, sağır olduğunu belirttiği kediyi güçlükle kurtarabildiklerini, kaçan hayvanı bulduklarında onu veterinere götüreceklerini söyledi.


Avcılar'da köpekten kaçıp ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Avcılar'da köpekten kaçıp ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Avcılar'da köpekten kaçıp ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Avcılar'da köpekten kaçıp ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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