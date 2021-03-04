AVCILAR'DA KAYMAKAMIN KATILIMIYLA KORONAVİRÜS DENETİMİ
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AVCILAR'DA KAYMAKAMIN KATILIMIYLA KORONAVİRÜS DENETİMİ

04.03.2021 14:39 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:54
AVCILAR'DA KAYMAKAMIN KATILIMIYLA KORONAVİRÜS DENETİMİ

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında kontrollü normalleşme sürecinde koronavirüs denetimleri yapıldı.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında kontrollü normalleşme sürecinde  koronavirüs denetimleri yapıldı. Denetimlere katılan Kaymakam Kemal İnan, "Amacımız, İstanbulumuz'da rengin kırmızıya dönüşmesini önlemek" dedi.

Avcılar'da sürdürülen denetimlerde belirli noktalarda araçlar ve içinde bulunanlara yönelik polis ekipleri denetim yaptı. Araçta bulunanlara maskelerini çıkarmamaları konusunda uyarı yapan ekipler, şüpheli görülenleri aradı ayrıca bazı kişilerin GBT sorgusunu yaptı. Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, kafelerde yapılan denetimlere bir süre eşlik ederken bir taksi durağında da sürücülerin mutlaka maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.Kaymakam İnan, yaptığı değerlendirmede, "Normalleşme adımları ile birlikte İçişleri Bakanlığımız tarafından yoğun denetim başlatıldı. Bu denetimlere biz yöneticilerin refakat etmesi çok önemli. Avcılar'da 240 kişiden oluşan ekiplerimiz açılan bütün tesislerimizde denetime devam ediyor. Amacımız, İstanbulumuzda rengin kırmızıya dönüşmesini önlemek.  Vakalar azaldıkça durum daha fazla normale dönecektir" diye konuştu.

AVCILAR'DA KAYMAKAMIN KATILIMIYLA KORONAVİRÜS DENETİMİ
AVCILAR'DA KAYMAKAMIN KATILIMIYLA KORONAVİRÜS DENETİMİ
AVCILAR'DA KAYMAKAMIN KATILIMIYLA KORONAVİRÜS DENETİMİ
AVCILAR'DA KAYMAKAMIN KATILIMIYLA KORONAVİRÜS DENETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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