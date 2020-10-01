İş yerini açmaya gelen esnaf, zincire asılı vatandaşı görünce telefona sarıldı

İstanbul Avcılar'da yakınlarının kendisinden haber alamadığı talihsiz adamın cansız bedeni bir iş yerinin önünde zincire asılı halde bulundu. Olay karşısında şoka giren iş yeri sahipleri ekipleri arayarak durumu bildirdi.

Avcılar'da iş yerinin önünde demir korkuluklara zincirle asılı halde bir kişinin cesedi bulundu.

Olay, bugün saat 09.00 sıralarında ortaya çıktı. Merkez Mahallesi Gülistan Sokaktaki iş yerini açmaya gelenler tarafından korkuluklara bağlı zincir ile asılı halde bir kişi görüldü. Olay yerine 112 ve polis ekipleri çağrıldı.

YAKINLARI BİR SÜREDİR HABER ALAMIYORDU

Gelen ekipler, öldüğü belirlenen kişinin Başakşehir'de oturan ve yakınlarının bir süreden bu yana kendisinden haber alamadıkları Cihan Bakır olduğunu belirledi.

İŞYERİ SAHİPLERİ: TANIMIYORUZ

İşyeri sahipleri, bu kişiyi tanımadıklarını ve daha önce görmediklerini söyledi. Olay yeri inceleme ekibi de gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş