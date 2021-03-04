Avcılar'da inşaattan düşen işçi yaralandı
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Avcılar'da inşaattan düşen işçi yaralandı

04.03.2021 11:55 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:17

Avcılar'da inşaat halindeki binanın 2'nci katından düşen 43 yaşındaki işçi yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da inşaat halindeki binanın 2'nci katından düşen 43 yaşındaki işçi yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Cihangir Mahallesi Sandal Sokak'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre inşaat halindeki binanın 2'nci katında bir anda ayağı kayan işçi Ercan Taş (43) aşağıya düştü. Düştüğü yerde ilk müdahaleyi yine yanındaki arkadaşları yaptı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralı haldeki işçiye ilk müdahaleyi yaparken ayaklarından yaralandığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Taş, olay yerindeki ilk müdahale ardından hastaneye kaldırıldı.

(Murat Delice/İHA)

Avcılar'da inşaattan düşen işçi yaralandı
Avcılar'da inşaattan düşen işçi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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