Avcılar'da inşaatın istinat duvarı yıkıldı
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Avcılar'da inşaatın istinat duvarı yıkıldı

13.01.2021 12:53 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:04
Avcılar'da inşaatın istinat duvarı yıkıldı

AVCILAR'da İSKİ'ye ait su borusunun patlamasıyla akan sular ve birkaç gündür etkili olan yağmur nedeniyle inşaatın istinat duvarı yıkıldı.

AVCILAR'da İSKİ'ye ait su borusunun patlamasıyla akan sular ve birkaç gündür etkili olan yağmur nedeniyle inşaatın istinat duvarı yıkıldı. 

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Merkez Mahallesi Tıpatan Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen bir binanın inşaat alanında yaptırılan beton duvar, birkaç günden bu yana yağan yağmurun zemini yumuşatması ve İSKİ'ye ait bir su borusunun patlamasıyla akan su nedeniyle yıkıldı. 2 metre yüksekliğindeki beton duvarın çökmesi üzerine, bölgeye İSKİ ve itfaiye ekipleri gönderildi. Duvarın yanında şans eseri çalışan olmaması olası faciayı önledi. Duvar enkazını kaldırma çalışmalarına başlandı.


Avcılar'da inşaatın istinat duvarı yıkıldı
Avcılar'da inşaatın istinat duvarı yıkıldı
Avcılar'da inşaatın istinat duvarı yıkıldı
Avcılar'da inşaatın istinat duvarı yıkıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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