Avcılar'da inşaatın ikinci katından düşen işçi yaralandı

Avcılar'da inşaatın ikinci katından düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ercan T., Cihangir Mahallesi'ndeki bir inşaatın 2. katından henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Durumun bildirilmesi olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ercan T, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız