Avcılar'da iki grup arasında silahlı kavga
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Avcılar'da iki grup arasında silahlı kavga

Avcılar'da iki grup arasında silahlı kavga
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi uzun namlulu silahla vurularak, ağır yaralandı.

AVCILAR'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi uzun namlulu silahla vurularak, ağır yaralandı. Polisin havaya ateş açarak ve göz yaşartıcı gaz sıkarak ayırdığı kavga anları cep telefonu kameralarına yansıdı. 

Avcılar, Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi'nde 19.00 sıralarında tekel bayii sahibi ile komşuları arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İki grup, taşlı sopalı kavga etti. Çıkan kavgada taraflardan birisinin uzun namlulu silahından çıkan kurşunla Kemal Ö. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kemal Ö.'nun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kemal Ö.'nün yakınları tekel bayisine taşla ve sopalarla saldırdı. Olay yerinde bulunan polis ekipleri kişileri havaya ateş açarak ve göz yaşartıcı gaz sıkarak dağıttı. Yaşanan bu anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. 


- İstanbul
Avcılar'da iki grup arasında silahlı kavga
Avcılar'da iki grup arasında silahlı kavga
Avcılar'da iki grup arasında silahlı kavga
Avcılar'da iki grup arasında silahlı kavga
Avcılar'da iki grup arasında silahlı kavga
Avcılar'da iki grup arasında silahlı kavga
Avcılar'da iki grup arasında silahlı kavga

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Avcılar'da iki grup arasında silahlı kavga - Haberler
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