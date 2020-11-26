AVCILAR'DA ÇÖP KONTEYNERİNDE BEBEK CESEDİ BULUNDU
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AVCILAR'DA ÇÖP KONTEYNERİNDE BEBEK CESEDİ BULUNDU

26.11.2020 18:02 | Son Güncelleme: 26.11.2020 18:07
AVCILAR'DA ÇÖP KONTEYNERİNDE BEBEK CESEDİ BULUNDU

AVCILAR'da çöp konteynerine atılan yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu.

AVCILAR'da çöp konteynerine atılan yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu.

Atık toplayıcıları Gümüşpala Mahallesi Şehit Jandarma Er. A.Kürşat Keklik Sokak'taki çöp konteynerinde bir beze sarılı bebek cesedi görünce polise haber verdi. Kısa sürede gelen ekipler hemen yandaki duvarın üstüne konulan bebek cesedi ile karşılaştı. Gelen 112 ekibi tarafından hastaneye götürülen yeni doğmuş olduğu belirlenen cansız erkek bebek cesedi ile ilgili inceleme başlatıldı. Polis, bölgedeki tüm güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alırken çevrede oturanlar bu olaya tepki gösterdi.

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AVCILAR'DA ÇÖP KONTEYNERİNDE BEBEK CESEDİ BULUNDU
AVCILAR'DA ÇÖP KONTEYNERİNDE BEBEK CESEDİ BULUNDU
AVCILAR'DA ÇÖP KONTEYNERİNDE BEBEK CESEDİ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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