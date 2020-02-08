Avcılar'da buzlanan yolda kayan tanker binaya çarptı
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Avcılar'da buzlanan yolda kayan tanker binaya çarptı

Avcılar'da buzlanmanın etkisiyle kayganlaşan yolda geriye kayan tanker, 2 katlı binaya çarptı.

08.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:00
Avcılar'da buzlanan yolda kayan tanker binaya çarptı

'da buzlanmanın etkisiyle kayganlaşan yolda geriye kayan tanker, 2 katlı binaya çarptı.

Alınan bilgiye göre, Firuzköy Mahallesi Kadir Özdemir Caddesi'nde seyir halindeki 59 UT 864 plakalı su yüklü tanker, buzlanmanın etkisiyle sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak geriye doğru kaymaya başladı.

Kontrolden çıkan tanker, yol kenarındaki 2 katlı binanın kapısına çarparak bahçeye girdi.

Kazada yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.

Kaynak: AA
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