Avcılar'da bir binanın çatısında çıkan ve baz istasyonlarına sıçrayan yangın söndürüldü - Haberler
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Avcılar'da bir binanın çatısında çıkan ve baz istasyonlarına sıçrayan yangın söndürüldü

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel
Avcılar'da bir binanın çatısında çıkan ve baz istasyonlarına sıçrayan yangın söndürüldü

Avcılar'da üç katlı binanın çatısında çıkan ve yanındaki binada bulunan baz istasyonlarına sıçrayan yangın söndürüldü.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da üç katlı binanın çatısında çıkan ve yanındaki binada bulunan baz istasyonlarına sıçrayan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi G-792 Sokak'ta bulunan üç katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede yan binanın çatısında bulunan baz istasyonlarına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle binada ve baz istasyonlarında hasar oluştu.

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri
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