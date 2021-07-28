Avcılar'da apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martı 6 gün sonra kurtarıldı

AVCILAR'da binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martıyı, 6 gün sonra itfaiye ekipleri kurtardı.

AVCILAR'da binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martıyı, 6 gün sonra itfaiye ekipleri kurtardı.

Gümüşpala Mahallesi'nden bir martının binanın havalandırma boşluğunda mahsur kaldığı ihbarını alan itfaiye ekibi harekete geçti. Binanın 4'üncü katında oturan Ertan Şahinler'in ihbarı üzerine binaya gelen ekipler bacağından yaralı olan martıyı kurtardı. Önüne konan sudan kana kana su içen martıyı itfaiye erleri tedavisinin yapılması için veterinere teslim etmek üzere aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş