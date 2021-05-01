Avcılar'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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Avcılar'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Avcılar'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel

AVCILAR'da dolaştırılmak üzere parka götürülen evcil kedi, bir köpekten korkunca tırmandığı ağaçtan inemedi.

AVCILAR'da dolaştırılmak üzere parka götürülen evcil kedi, bir köpekten korkunca tırmandığı ağaçtan inemedi. Haber verilmesi üzerine sevk edilen itfaiye ekibi, kediyi düşmekten son anda kurtardı. Sokağa çıkma kısıtlamasında dolaştırılmak üzere Firuzköy Mahallesi'ndeki Deli Orman Parkı'na getirilen evcil kedi, bir köpeği görünce korktu ve  hemen yakınındaki bir ağaca tırmandı. Köpek bölgeden uzaklaştırılırken, ağaçta oldukça yükseğe tırmanan kedi bir türlü indirilemedi. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi. Kısa sürede gelen itfaiye erlerinden biri merdivenle ağaca çıktı. Kedinin bulunduğu yere tırmanan itfaiye eri, kediyi yakalamak isterken kedi boşluğa düşeceği sırada itfaiye eri onu son anda yakaladı. Diğer bir itfaiye erinin de merdivene tırmanması sonucu kurtarılan dişi kedi sahiplerine teslim edildi.

(Fotoğraf) 


Avcılar'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Avcılar'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Avcılar'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Avcılar'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Avcılar'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Avcılar'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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