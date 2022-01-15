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Son dakika haber: Avcılar'da 3 kişinin minibüsü ateşe verdiği anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre - Avcılar'da boş arazide uzun süredir kullanılmadığı öğrenilen park halindeki minibüs kimliği belirsiz 3 kişi tarafından ateşe verildi.

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - - Avcılar'da boş arazide uzun süredir kullanılmadığı öğrenilen park halindeki minibüs kimliği belirsiz 3 kişi tarafından ateşe verildi. Kundaklama anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 18.00'da Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uzun süredir kullanılmayan boş arazide park halindeki bir minibüs, kimliği öğrenilemeyen 3 kişi tarafından ateşe verildi. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

MİNİBÜSÜN ATEŞE VERİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 kişinin minibüsün içine önce belirsiz bir cisim bırakıp, ardından bıraktıkları şeyi yaktıkları görülüyor. Alevlerin yükseldiğinden emin olan 3 kişi hemen ardından olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

Polis, minibüsü yakan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

(Veysel Ensar Gökçegözog/İHA)

Son dakika haber: Avcılar'da 3 kişinin minibüsü ateşe verdiği anlar kamerada

Son dakika haber: Avcılar'da 3 kişinin minibüsü ateşe verdiği anlar kamerada

Son dakika haber: Avcılar'da 3 kişinin minibüsü ateşe verdiği anlar kamerada

Son dakika haber: Avcılar'da 3 kişinin minibüsü ateşe verdiği anlar kamerada

Son dakika haber: Avcılar'da 3 kişinin minibüsü ateşe verdiği anlar kamerada

Son dakika haber: Avcılar'da 3 kişinin minibüsü ateşe verdiği anlar kamerada

Son dakika haber: Avcılar'da 3 kişinin minibüsü ateşe verdiği anlar kamerada

Son dakika haber: Avcılar'da 3 kişinin minibüsü ateşe verdiği anlar kamerada

Son dakika haber: Avcılar'da 3 kişinin minibüsü ateşe verdiği anlar kamerada

Son dakika haber: Avcılar'da 3 kişinin minibüsü ateşe verdiği anlar kamerada

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Son dakika gelişmesine göre - Avcılar'da boş arazide uzun süredir kullanılmadığı öğrenilen park halindeki minibüs kimliği belirsiz 3 kişi tarafından ateşe verildi.

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