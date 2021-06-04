Avcılar'da 2 balkonu çöken 42 yıllık bina böyle görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Avcılar'da 2 balkonu çöken 42 yıllık bina böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar'da 2 balkonu çöken 42 yıllık bina böyle görüntülendi Görüntülerde bir facianın eşiğinden dönüldüğü görülüyor Avcılar'da iki balkonu çöken 42 yıllık bina drone ile havadan görüntülendi.

Avcılar'da 2 balkonu çöken 42 yıllık bina böyle görüntülendi

Görüntülerde bir facianın eşiğinden dönüldüğü görülüyor

İSTANBUL - Avcılar'da iki balkonu çöken 42 yıllık bina drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde bir facianın eşiğinden dönüldüğü görülüyor.

Olay, gece saat 01.30 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesi Muhtar Kazım Akgül Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Cadde üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın 1 ve 2'nci katlarının balkonları çökmüş ve vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edilmişti. İki balkonu çöken 42 yıllık bina havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde bir facianın eşiğinden dönüldüğü görülüyor.

Olay yerine gelen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de bölgede inceleme yaptı. Binada oturan apartman sakinleriyle konuşan ve geçmiş olsun diyen Hançerli, "Güvenli olduğu tespit edilmeden binaya tekrar yurttaşların girmesi mümkün değil. Deprem öncesi yapılan yapılar güvensiz ve riskli. 2 balkonun çöktüğü bir bina. 1999 depremi sonrasında güçlendirilmiş bir bina. Hiçbir vatandaşımızda can kaybı, yaralanma yok. Bu sevindirici taraf. Bina tahliye edildi, mühürlendi. Dönüşüm, uzlaşma nedeniyle mümkün olamamış. Biz belediye olarak muhtaçların yeni, güvenli, risksiz binalara geçmesini sağlamak için çok yol kat ettik, çok çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu saatten sonra bu binaya test yapılıp, değerlendirmesi yapılacak. Büyük bir ihtimalle riskli çıkacak ve kentsel dönüşüme girecek. Güvenli olduğu tespit edilmeden binaya tekrar yurttaşların girmesi mümkün değil" dedi.

Bahçelievler'de yaşayan vatandaş Sadık Yılmaz da olayın olduğu gün Muhtar Kazım Akgül Caddesi'ne akrabalarına misafirliğe geldiğini belirterek, "Geceyi de akrabalarında geçirdim. Aracımı olayın olduğu binanın tam önüne park ettim. Park etmeden önce de oradaki esnaflara ve vatandaşlara aracını park etmesinde bir sıkıntı olup olmadığını sordum. Aracım şans eseri fazla hasar görmedi" diye konuştu.

"Daha dün kurban kesmiştik"

Gıda sektöründe çalışan Sadık Yılmaz, "Nasıl oldu bilmiyorum yani. Gece polis arkadaşlar aramış beni. Bu sabah kalktım. Geldim ki böyle. Burada oturmuyorum, buraya misafirliğe geldim. Bir hasar var ama tam göremedim, yine bir kontrol edeceğim" dedi.

Avcılar'da 2 balkonu çöken 42 yıllık bina böyle görüntülendi
Avcılar'da 2 balkonu çöken 42 yıllık bina böyle görüntülendi
Avcılar'da 2 balkonu çöken 42 yıllık bina böyle görüntülendi
Avcılar'da 2 balkonu çöken 42 yıllık bina böyle görüntülendi
Avcılar'da 2 balkonu çöken 42 yıllık bina böyle görüntülendi
Avcılar'da 2 balkonu çöken 42 yıllık bina böyle görüntülendi
Avcılar'da 2 balkonu çöken 42 yıllık bina böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek

İstanbul'da dehşet anları: Genç kız kendini balkondan aşağıya attı
İstanbul'da dehşet anları: Genç kız kendini balkondan aşağıya attı
Otelde çocuklarının fotoğrafını çeken adama tekmeyle saldırdı
Otelde çocuklarının fotoğrafını çeken adama tekmeyle saldırdı
Avcılar'da gece yarısı 7 katlı bir binanın iki balkonu çöktü
Avcılar'da gece yarısı 7 katlı bir binanın iki balkonu çöktü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Meral Akşener Nikos Dendias Mustafa Şentop Adnan Menderes
Magazin Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı Demet Akalın Kenan Doğulu
Spor Fatih Terim Merih Demiral Abdullah Avcı Roland Garros Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avcılar'da 2 balkonu çöken 42 yıllık bina böyle görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 10:50:55. #1.16#

title