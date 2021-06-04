Avcılar'da 2 balkonu çöken 42 yıllık bina böyle görüntülendi

Avcılar'da 2 balkonu çöken 42 yıllık bina böyle görüntülendi Görüntülerde bir facianın eşiğinden dönüldüğü görülüyor Avcılar'da iki balkonu çöken 42 yıllık bina drone ile havadan görüntülendi.

Avcılar'da 2 balkonu çöken 42 yıllık bina böyle görüntülendi

Görüntülerde bir facianın eşiğinden dönüldüğü görülüyor

İSTANBUL - Avcılar'da iki balkonu çöken 42 yıllık bina drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde bir facianın eşiğinden dönüldüğü görülüyor.

Olay, gece saat 01.30 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesi Muhtar Kazım Akgül Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Cadde üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın 1 ve 2'nci katlarının balkonları çökmüş ve vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edilmişti. İki balkonu çöken 42 yıllık bina havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde bir facianın eşiğinden dönüldüğü görülüyor.

Olay yerine gelen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de bölgede inceleme yaptı. Binada oturan apartman sakinleriyle konuşan ve geçmiş olsun diyen Hançerli, "Güvenli olduğu tespit edilmeden binaya tekrar yurttaşların girmesi mümkün değil. Deprem öncesi yapılan yapılar güvensiz ve riskli. 2 balkonun çöktüğü bir bina. 1999 depremi sonrasında güçlendirilmiş bir bina. Hiçbir vatandaşımızda can kaybı, yaralanma yok. Bu sevindirici taraf. Bina tahliye edildi, mühürlendi. Dönüşüm, uzlaşma nedeniyle mümkün olamamış. Biz belediye olarak muhtaçların yeni, güvenli, risksiz binalara geçmesini sağlamak için çok yol kat ettik, çok çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu saatten sonra bu binaya test yapılıp, değerlendirmesi yapılacak. Büyük bir ihtimalle riskli çıkacak ve kentsel dönüşüme girecek. Güvenli olduğu tespit edilmeden binaya tekrar yurttaşların girmesi mümkün değil" dedi.

Bahçelievler'de yaşayan vatandaş Sadık Yılmaz da olayın olduğu gün Muhtar Kazım Akgül Caddesi'ne akrabalarına misafirliğe geldiğini belirterek, "Geceyi de akrabalarında geçirdim. Aracımı olayın olduğu binanın tam önüne park ettim. Park etmeden önce de oradaki esnaflara ve vatandaşlara aracını park etmesinde bir sıkıntı olup olmadığını sordum. Aracım şans eseri fazla hasar görmedi" diye konuştu.

"Daha dün kurban kesmiştik"

Gıda sektöründe çalışan Sadık Yılmaz, "Nasıl oldu bilmiyorum yani. Gece polis arkadaşlar aramış beni. Bu sabah kalktım. Geldim ki böyle. Burada oturmuyorum, buraya misafirliğe geldim. Bir hasar var ama tam göremedim, yine bir kontrol edeceğim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek