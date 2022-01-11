Avcılar'da 1 kişinin öldüğü göçük olayında 3 gözaltı - Haberler
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Avcılar'da 1 kişinin öldüğü göçük olayında 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar'da 1 kişinin öldüğü göçük olayında 3 gözaltı Avcılar'da inşaat alanında 1 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin de yaralandığı göçük olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da 1 kişinin öldüğü göçük olayında 3 gözaltı

İSTANBUL - Avcılar'da inşaat alanında 1 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin de yaralandığı göçük olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan müteahhit, ustabaşı ve kepçe operatörü adliyeye sevk edildi.

Olay dün saat 14.00 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi Talimhane Sokak'ta inşaat alanında toprak kayması sonucu göçük meydana gelmişti. Göçükten kurtarılan İsa Eğice, ambulansla Bakırköy'deki Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ve toprak altında kalan Sinoplu işçi Cemal Eken ise hayatını kaybetmişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı "Taksirle ölüme sebebiyet verme" olayı ile ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında müteahhit Metin K., ustabaşı Arif E. ile kepçe operatörü Sinan A. için gözaltı kararı verildi. Kararın ardından polis merkezine götürülen 3 şüpheli, buradaki ifadelerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Avcılar'da 1 kişinin öldüğü göçük olayında 3 gözaltı

Avcılar'da 1 kişinin öldüğü göçük olayında 3 gözaltı

Avcılar'da 1 kişinin öldüğü göçük olayında 3 gözaltı

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İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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