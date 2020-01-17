Avcı'nın 5 gün sonra cansız bedeni bulundu

17.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:21

Bodrum'da 5 gündür havadan ve karadan arama kurtarma çalışması yürütülen 83 yaşındaki Halil İbrahim Avcı, ölü olarak bulundu.



Mumcular Belediye eski Başkanı Kazım Avcı'nın babası, Alzaymır hastası Halil İbrahim Avcı, Pazar sabahı Mumcular Mahallesi'ndeki evinden ayrılmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Pazartesi gününden bu yana, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yanı sıra, Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği ekipleri ile iz takip ve kadavra arama köpekleri eşliğinde Karaova Bölgesindeki geniş bir alanda yapılan arama çalışmaları sonunda, 3 çocuk babası Avcı'nın cansız bedeni bulundu. Avcı'nın cansız bedeninin Mumcular Barajı'na yakın bir bölgede çalıların dibinde bulunduğu öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA