Avatar Atakan Survivor yarışmacılarına tavsiye verdi

14.11.2019 08:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 08:46

Çağan Atakan Arslan Tasarımcı eşi Serap Korkmaz'ın sergisinde yardım etti. Survivor yarışmacılarına tavsiyeler veren Atakan, karakterleri şaşmasın dedi. Geçtiğimiz aylarda Azerbaycan'da Avatar Atakan sevenler izdihama yol açmıştı. Atakan Arslan; beni Azerbaycan'lı kardeşlerim birinci yaptı dedi.

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