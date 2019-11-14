Avatar Atakan Survivor yarışmacılarına tavsiye verdi
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Avatar Atakan Survivor yarışmacılarına tavsiye verdi

Çağan Atakan Arslan Tasarımcı eşi Serap Korkmaz'ın sergisinde yardım etti.

14.11.2019 08:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 08:46

Çağan Tasarımcı eşi Serap Korkmaz'ın sergisinde yardım etti. Survivor yarışmacılarına tavsiyeler veren Atakan, karakterleri şaşmasın dedi. Geçtiğimiz aylarda 'da Atakan sevenler izdihama yol açmıştı. Atakan Arslan; beni Azerbaycan'lı kardeşlerim birinci yaptı dedi.

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Haber Videosu: Avatar Atakan Survivor yarışmacılarına tavsiye verdi
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