Av tüfeği ile babasına ateş eden genç, kahvede oturan 3 kişiyi yaraladı Kayseri'de baba ile oğlu arasında evde başlayan tartışma sokağa taşındı. Evden tüfek alıp babasının peşine düşen 22 yaşındaki genç, mahallede kahvehane önünde gördüğü babasına ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, kahvehanede oturan 3 kişiye isabet etti.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde tartıştığı babası Nur Halil Keleş'e (61) av tüfeği ile ateş açan Değer Keleş (22), bu sırada kahvehanede oturan 3 kişiyi yaraladı. TÜFEĞİ ALIP BABASININ PEŞİNE DÜŞTÜ Olay, dün akşam saatlerinde Sarıoğlan ilçesi Karaözü Mahallesi'nde meydana geldi. Değer Keleş, babası Nur Halil Keleş ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Değer Keleş, av tüfeğini aldı, evden çıkıp kaçan babasının peşine düştü. Değer Keleş, mahallede kahvehane önünde gördüğü babasına ateş etti. KAHVEHANEDE OTURAN 3 KİŞİ YARALANDI Tüfekten çıkan saçmalar, kahvehanede oturan Metin Şerefoğlu (60), Mustafa Serin (50) ve Duran Yılmaz'a isabet etti. Nur Halil Keleş ise, yara almadan kurtuldu. Çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. TUTUKLANDI Suç aletiyle birlikte gözaltına alınan Değer Keleş, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaynak: DHA