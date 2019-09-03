AUZEF ikinci üniversite kayıt: Kimler başvurabilir, başvuru tarihi nedir?

03.09.2019 11:17

İstanbul Üniversite bünyesinde yer alan AUZEF'te ikinci üniversite için kayıtlar alınmaya başlandı. Uzaktan eğitim almak isteyenlerin tercih ettiği AUZEF sınavsız ikinci üniversite şansı tanıyor. Bir yükseköğretim programından mezun iseniz veya halen okuyorsanız AUZEF ikinci üniversite kayıt işlemleri nelerdir, tarihleri nelerdir, şartları nelerdir detayları ile haberimizde.

AUZEF SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTEYE KİMLER BAŞVURABİLİR?

AUZEF ikinci üniversite başvuru yapmak için; üniversitelerde halen öğrenci olmanız veya mezun olmanız yeterlidir. Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanların başvurabilmesi için denklik belgesi şartı aranıyor.

Bunun dışında AUZEF'te kaydı olup mezun olmamış olanlar, yurt dışı denklik belgesi olmayanlar, üniversitede aktif veya pasif kaydı olan, mezun olamayanlar AUZEF ikinci üniversite başvurusu yapamıyorlar.

AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURU TARİHİ NEDİR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ikinci üniversite başvuru ve kayıt işlemleri, 02 Eylül 2019 - 30 Eylül 2019 tarihlerinde yapılabilecek.

AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURU VE KAYIT NASIL YAPILIR?

AUZEF ikinci üniversite için gerekli şartları sağlayanlar http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden ilk olarak hesap oluşturmaları gerekiyor.

E-posta adresinize gönderilen Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısı'na tıklayarak mailde gelen kullanıcı adını kullanarak hesabınızı aktif hale getiyorsunuz.

Sonrasında http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden profilinizi güncelleştiriyorsunuz. Burada fotoğraf ekleme, adres, iletişim bilgilerini düzenleyebiliyorsunuz.

Sonraki adım ise program seçme. Burada ilk dikkat etmeniz gereken önlisans mezunlarının sadece önlisans programlarına başvurulabilmesi. İkinci önemli kural ise YÖKSİS'te eğitim bilgilerinizi kontrol etmeniz. Eğer eksiklik var ise mezun olduğunuz fakülte ile iletişime geçerek YÖKSİS'e işletmeniz gerekiyor.

Başvuru işlemi için ana sayfadaki AUZEF İkinci Üniversite linkine tıklamanız gerekiyor.

Burada başvurmak istediğiniz programı seçiyor ve kaydet dedikten sonra diğer aşamaya geçiyorsunuz.

Başvurunuz onaylandı ise SMS ile gönderilen referans numarası ile ödeme bilgileri size iletilecek. Bu referans numarası ile Halkbank şubeleri ve ATM'lerinde ya da sanal postan ödeme işlemini yapabilirsiniz.

Referans numaranızı AKSİS öğrenci girişi ile öğrenebilirsiniz. Buradan Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'yi tıklayıp harç bilgileri kısmından referans numaranızı öğrenebilir veya SMS ile geleni kontrol edebilirsiniz.

KESİN KAYIT NASIL ANLAŞILIR?

Ödeme işlemini yaptıktan sonra kayıt işlemleri kısa sürede üniversite tarafından yapılır. AKSİS giriş yaptıktan sonra Özlük Bilgileri başlığı altında statü kısmından kayıt durumunu kontrol edebilirsiniz. Kayıt yenilemedi şeklinde görülüyorsa bu kaydın tamamlandığı anlamına geliyor. Sonrasında fakülte tarafından devamlı öğrenci olarak güncellenecek ve kaydınız aktif hale gelecektir.

AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT KILAVUZU - HARÇ ÜCRETLERİ