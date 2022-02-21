İstanbul Üniversitesi bünyesinde düzenlenen Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2021- 2022 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılı bütünleme sınavı 12-14 Şubat tarihleri arasında yapıldı. AUZEF bütünleme sınav sonuçları ise bugün açıklandı. Peki, AUZEF bütünlemeden kaç almak gerekir? İşte detaylar…

AUZEF BÜTÜNLEMEDEN KAÇ ALMAK GEREKİR?

İstanbul Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği AUZEF güz yarıyılı bütünleme sınavı 12-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti. AUZEF bütünleme sonuçlarını açıklandıktan sonra AUZEF bütünlemeden kaç almak gerekir? sorusu merak konusu oldu. AUZEF'in resmi hesabında yer alan bilgiye göre, Açık öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavında en az 40 puan alması gerekir.

AUZEF BÜTÜNLEME SONUCU NASIL SORGULANIR?

AUZEF sınav sonuçları auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinde ilan edildi. Sınav sonuçları, belirtilen adresten kullanıcı adı ve şifresiyle öğrenilebilecek.



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