AÜ ve Arçelik, işitme engellilerin istihdam sürecine katkı için iş birliği yapacak
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AÜ ve Arçelik, işitme engellilerin istihdam sürecine katkı için iş birliği yapacak

15.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:08
AÜ ve Arçelik, işitme engellilerin istihdam sürecine katkı için iş birliği yapacak

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Engelliler Entegre Yüksekokulu ile Arçelik-LG Klima San. Tic. AŞ arasında işitme engelli bireylerin nitelikli istihdamına katkı sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Engelliler Entegre Yüksekokulu ile Arçelik-LG Klima San. Tic. AŞ arasında işitme engelli bireylerin nitelikli istihdamına katkı sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

AÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, iki kurumun iş birliğiyle ilk, orta ve yüksek öğretim mezunu genç ve yetişkin işitme engelli bireylerin, çevrim içi ortamda gerçekleştirecekleri iş başvurusu, işe alım ve işe uyum süreçlerine yönelik eğitimler verilmesi amaçlanıyor.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu ile Arçelik-LG firması temsilcilerini kutladı ve bu projenin benzer projelerin önünü açacak bir adım olmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

İmzalanan protokol kapsamında işitme engelli bireylerin işe alımı, adaptasyonu konusunda eğitimler verileceğini ve bu alanda yeni bir model oluşturulacağını belirten Erdal, bu modelin işitme engelli bireylerin istihdamı için yürütülecek çalışmalara temel oluşturmasını hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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