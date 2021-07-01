ATV yeni dizi Kalp Yarası canlı izle! Kalp Yarsı canlı yayın yeni bölüm izle!

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TV'nin yeni yaz dizisi Kalp Yarası bugün ilk bölümü ile ekrana geliyor. Dizi 20:00'da ATV'nin ekranlarında başlayacak. Kalp Yarası canlı izle! ATV Kalp Yarası ilk bölüm izleme linki! Kalp Yarası canlı izle!

KALP YARASI NE ZAMAN?

ATV ekranın yeni dizisi Kalp Yarası ilk bölümü ile 28 Haziran günü yayınlandı. Kalp Yarası her Pazartesi, saat 20:00'da ATV ekranlarında yayınlanmaktadır.

KALP YARASI KONUSU NEDİR?

Antakya'nın iki köklü ailesi yıllardır çatışma halindedir. Ferit ve Ayşe'nin aşkı, bu iki ailenin gündemine bomba gibi düşer. Sancakzade ailesinin veliahtı Ferit, ailesinin isteği nedeniyle Velioğlu ailesinin kızı Hande ile evlenmek üzereyken ihanetle sarsılır. Hande'yi seyisin oğlu Ömer'le samimi bir şekilde görür. Bu esnada yolu Ayşe'yle kesişir ve ihtişamlı bir aşk hikayesi başlar.

KALP YARASI 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE