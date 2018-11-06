ATV, Reyting Rekortmeni Dizisine Acımadı! Aşk ve Mavi Final Yapıyor

ATV'nin iddialı dizisi Aşk ve Mavi, final yapma kararı aldı. Kapadokya'da çekilen dizinin başrol oyuncusu Emrah Erdoğan geçen haftalarda projeden ayrılmış, yerine Yaman karakteriyle kadroya Keremcem dahil olmuştu. Keremcem'in gelişiyle bu sezon düşen reytingler iki kat arttı. Ancak bu gelişme de diziyi devam ettirmeye yetmedi.

BAŞARISIZ REYTİNG GRAFİĞİ ÇİZDİ

ATV'nin büyük umutlarla kanalına aldığı Aşk ve Mavi başarısız reyting grafiği çizmesinin ardından bitirme kararı aldığı konuşuluyor.

78'İNCİ BÖLÜMLE EKRANA VEDA EDİYOR

Aşk ve Mavi'nin 78. bölümüyle ekrana veda edeceği öğrenilirken sevilen dizinin yerine cuma akşamları Ay Yapım'ın 'Şahin Tepesi' dizisinin gelmesi bekleniyor.