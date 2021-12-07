ATV Müge Anlı canlı izle! ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert Youtube canlı izle! Müge Anlı bugünkü itiraf ne, son bölümde ne oldu?

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI HAKKINDA

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İddiaların odağındaki kadın konuştu. Kıskançlık cinayetine mi kurban gitti? Fadime Hanım, eski eşinin yalan söylediğini, çocuğu kendisinden bunu almak için yaptığını söyleyerek Hüseyin Bey'in kendi fotoğrafını paylaştığını ama kendisinin de daha yeni öğrendiğini, kendisinde kimsenin ekli olmadığını dile getirdi. Fadime Hanım, Hüseyin Bey'in kendisini aradığını, 1 sene olduğunu, hemen engellediğini, ilgisi olduğunu belli ettiğini, zaten Hüseyin Bey'in kadınlara bakışları ile rahatsızlık verdiğini, arabayla da evin önünden geçtiğini söyledi. Fadime Hanım'ın yeğeni Sefa Kabakçı konuştu. Sefa Bey, Celal Bey'in eniştesi olduğunu, söylediklerinin doğru olmadığını, iftira olduğunu, Hüseyin Bey'in 6-7 ay önce teyzesini arayıp rahatsız ettiğini ama ilişkileri falan olmadığını, Hüseyin Bey'in kendisine birlikte olmak için para falan da teklif etmediğini iddia etti. Öldürülen Hüseyin Yüksel'in oğlu canlı yayında... Semih Bey, babasının Fadime Hanım'ın fotoğrafını yanlışlıkla paylaştığını hatta köyden bir gence telefonu verip bu fotoğrafı siler misin dediğini iddia etti. Abla Fatma Karadağ'ın arkadaşı konuştu.

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