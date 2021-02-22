ATV Maraşlı 7. yeni bölüm canlı izle! Maraşlı yeni bölümde neler olacak? Maraşlı 6. son bölüm full HD izle! Maraşlı son bölümde neler oldu?

ATV ekranlarında yayın hayatına yeni başlayan Maraşlı dizisi bu akşam 7. bölümüyle ekranlara gelecek. Baş rollerinde Burak Deniz ve Alina Boz gibi oyuncuların yer aldığı Maraşlı dizisi, hem konusu hem de oyuncularıyla büyük dikkat çekiyor! Maraşlı 7. yeni bölüm canlı izle! Maraşlı yeni bölümde neler olacak? Maraşlı 6. son bölümde neler oldu?

Özel Kuvvetler'den ayrılma eski asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır. Bu hafta 7. bölümüyle ekranlara gelecek olan Maraşlı'nın yeni bölümü ve son bölümü merak ediliyor!

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MARAŞLI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Maraşlı ve Mahur, Zeliş'i hastaneye götürürler. Maraşlı, bu hainliği Savaş'ın yaptığından emindir ve onu öldürmeye ant içer. Mahur, Zeliş'in yaşadıklarından dolayı kendini suçlamaktadır. Zeliş artık Maraşlı ile de bir iletişim kurmamaktadır. Maraşlı yıkılır. Maraşlı, Savaş'tan intikamını nasıl alacaktır?

İlhan ve Ozan, Savaş ile görüşmeye gideceklerdir ve Savaş yapacağı yeni işleri anlatacaktır. İlhan karşı çıkar ama artık tükenmiştir. Bir karar verir ve Ozan'ın evine gider. İlhan'ı, Ozan'ın evinde bekleyen tehlike ne olacaktır?

Nevzat, Savaş'ın maskeli adamlarından birini bulmuştur. Adama işkence ederek bu olayı Savaş'ın yaptığını onaylatır. Maraşlı, Savaş'a adamı ile adrese yalnız gelmesi üzerine bir not gönderir. Maraşlı ve Savaş'ın büyük yüzleşmesinde neler yaşanacaktır?

Mahur, Necati ve İlhan, eski fotoğraf albümlerine bakarlarken Ömer'in fotoğrafını görürler. Necati, Mahur'a, Ömer'le ilgili önemli bir bilgi verir. Mahur ve Maraşlı bu bilginin peşine düşerler. Maraşlı ve Mahur'un öğrendiği gerçek hem Maraşlı hem de Türel ailesi için bomba etkisi yaratacaktır!

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

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Savaş, Mahur'u kaçırır, zindan gibi bir odaya kapatır. Mahur'a çok kötü davranmaktadır. Mahur, ilk defa ölüme çok yaklaşmıştır. Mahur, Maraşlı'nın öldüğünü sanmaktadır. Maraşlı, Mahur'u kurtarmak için nasıl bir yol izleyecek? Savaş, Aziz'den; Mahur'un, ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenmesini istemiyorsa Maraşlı'yı öldürmesini ister. Aziz, kızını kaybetmemek için Maraşlı'yı öldürmeyi göze alacak mı? Aziz'den uzun süredir şüphe duyan Maraşlı'nın bu anlaşmadan haberi nasıl olacak? Tüm kartlarını oynayan Savaş, Ozan'ı da tehdit eder. Savaş, Ozan'a 24 saat süre verir. 24 saat sonunda Türel Ailesi'ni ve Ozan'ı hayatlarını değiştirecek bir sürpriz beklemektedir. Mahur, arkadaşı Betül'ün düzenleyeceği kermese Zeliş'i de davet eder. Bu davet Maraşlı'ya tehlikeli gelir ama Mahur'u kıramaz. Kermeste keyifli vakit geçiren Maraşlı, Mahur ve özellikle Zeliş'in mutluluğuna gölge düşer. Kermeste yaşananlar Maraşlı'yı yeni bir yol ayrımına getirecektir. Maraşlı kendini, kızını ve Mahur'u bekleyen tehlikeden nasıl kurtulacaktır?