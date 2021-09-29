ATV ile ormanlık alanda gezerken metrelerce yükseklikten aşağıya yuvarlandılar

Sarıyer Bahçeköy'de dün saat 13.00 sıralarında edinilen bilgiye göre Türkiye'ye gezmek için gelen 2 kişi Bahçeköy'de bulunan ormanlık alana gezintiye çıktı.

METRELERCE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜLER

ATV kiralamaya karar veren iki arkadaş 1 saatlik tur aldı. 1 saat boyunca gezen şahıslar turun sonunda kullandıkları ATV'nin hakimiyetini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağıya yuvarlandı. Daha sonra yoldan geçen vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı merkezi ekiplerine haber verdi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahısları düştükleri yerden sedye yardımıyla çıkartıp ambulanslara koydu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıslar daha sonra Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesine götürüldü.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri