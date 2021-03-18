ATV Esra Erol'da Canlı izle! ATV Esra Erol izle! 18 Mart ATV yayın akışı!
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ATV Esra Erol'da Canlı izle! ATV Esra Erol izle! 18 Mart ATV yayın akışı!

18.03.2021 15:30 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:33
ATV Esra Erol'da Canlı izle! ATV Esra Erol izle! 18 Mart ATV yayın akışı!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün de 18 Mart 2021 Perşembe ekranlara geldi. Peki, Esra Erol ATV Canlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Tüm gelişmeler için 18 Mart Salı ATV Canlı Yayın Esra Erol bugünkü programı izle! ATV canlı Esra Erol izle!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün de 18 Mart 2021 Perşembe ekranlara geldi. Peki, Esra Erol ATV Canlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Tüm gelişmeler için 18 Mart Salı ATV Canlı Yayın Esra Erol bugünkü programı izle! ATV canlı Esra Erol izle! İşte detaylar haberimizde...

ATV ESRA EROL'DA CANLI İZLE!

Esra Erol bugün (18 Mart 2021) neler oluyor? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer alıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

ESRA EROL'DA DÜN NE OLDU?

Serpil hanım, kocası Burhan'ın sevgilisi Saadet adındaki bayanla yaşadığını, Çocuğunun eve baktığını kendisinin de evde iş yaparak geçimini sağladığını belirtti. Eşi sevgilisi Saadet'in boğaz köprüsüne yazdırıp evlilik teklifi yaptığını kendilerinin geçim sıkıntısı yaşadığını söyledi. Eşi Burhan Saadet'in evinde darp edildiğini belirtti. Bu olay sonucunda ilişkilerinin düzeldiğini bu ara hamile kaldığını 8 yıl sonra tekrar aldatıldığını söyledi. Çocuklarının isteklerini yerine getiremediğini, marketten muz bile alamadığını belirtip. Ağlayarak Ben anneyim çocuklarım için her şeyi yapabilirim dedi. Yayına bağlanan Kayınpederi oğlunun bu ilişkisini olaylar şekilde konuştu. Kayıp olan 17 yaşındaki kışı Elif'i arayan babası Esra Erol Elif'i buldu. Elif Yılmaz babasıyla gitmek istemediğini belirtti. Esra Erol bugün Hanım ve İsmail için önemli bir gün olduğunu açıkladı. İsmail Bey eşinin beyni olmadığını kendisinin ak olduğunu beyin doktoruna gidip baktırmasını tavsiye etti. İsmail Bey bugün 20'nci evlilik yıl dönümü olduğunu söylerken Esra Erol çiftin bugün boşanma günü olduğu tek celsede anlaşmalı boşandıklarını Hanım'ın İsmail Bey'e 10.000 TL manevi tazminat vereceğini açıkladı. Esra Erol bugün Kars Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı yeniden açılmasına karar verdiğini aktardı. Esra Erol tüm delillerin yeniden değerlendirileceğini kendisinin ilahi adalete güvenen biri olduğunu Kibar ve oğullarına beni tehdit etmeyi bırakın bildiğiniz her şeyi anlatın uyarısında bulundu.

ATV ESRA EROL'DA CANLI İZLE

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