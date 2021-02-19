ATV Esra Erol canlı izle! Esra Erol hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? Esra Erol bugünkü program canlı izle! Esra Erol dünkü program izle!

ATV Canlı Esra Erol izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Tüm gelişmeler için 19 Şubat Cuma ATV Canlı Yayın Esra Erol bugünkü programı izle! ATV canlı Esra Erol izle!

Hafta içi her gün saat 16:20'de ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da da sular durulmuyor! Küslerin barıştığı, kayıpların bulunduğu, sevenlerin kavuştuğu ve yıllar sonra kavuşan aileler ile Esra Erol tüm Türkiye'de yankı uyandırmaya devam ediyor! Peki, ATV Esra Erol canlı izle! Esra Erol hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? Esra Erol bugünkü program canlı izle!

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ESRA EROL'DA BUGÜN NELER OLACAK?

21 Yaşındaki üniversiteli kız Kübra, Evli olan Tuncay ve onun karısı ile aynı evde yaşıyor. Babası Durmuş Bey kızına canlı yayında dön çağrısı yaptı. Kübra ise eve giremiyorum evde duramıyorum diyerek evden gidiyormuş. Kadir'in karısı Merve Hanım canlı yayına bağlanarak neler söyledi? Kayıp Kübra'yı Esra Erol buldu. Daha sonra Kadir Bey canlı yayına bağlandı. %80 Engelli Vildan'ı Esra Erol buldu. Vildan'ın annesi Latife Hanım canlı yayına bağlanarak neler söyledi. Vildan canlı yayına gelecek mi? Zekiye ve Ömer olayında son gelişmeler neler? Kayınpeder – gelin karşı karşıya geldi. Kayınpeder hem oğlunu hem de gelini reddetti. Hamile Serap bu durumda ne yapacak? Serap'ı sokağa attı mı atmadı mı?