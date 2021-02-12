ATV Akıncı Canlı izle! Akıncı 7. yeni bölümde neler olacak? ATV son bölüm full izle! ATV son bölümde neler oldu?

ATV yayın akışı izleyicisini heyecanlandırmaya devam ediyor. Baş rollerinde Şükrü Özyıldız, Tolga Tekin, Büşra Develi ve Yıldıray Şahinler gibi oyuncuların yer aldığı ATV'nin yeni dizisi Akıncı hız kesmeden devam ediyor. Peki, ATV 7. yeni bölümde neler olacak? ATV son bölümde neler oldu? İşte, ATV Akıncı Canlı izleme linki! ve ATV son bölüm full kesintisiz tek parça izleme linki!

ATV 7. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

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"Senin hayatında hiç heyecan hiç macera yok"

Yücel'in ölümünün ardından hem Kemal hem Akıncı bu infazın arkasında kimin olduğunun peşine düşerler. Nergis, elindeki kanıtla Cüneyt'i köşeye sıkıştırmaya başlar. Kemal ise Cüneyt'in kimlere çalıştığını öğrenmeye çalışır. Amerika'dan gelen Türk bir profesör ülke gündemini meşgul ederken Cevdet profesörü ortadan kaldırmak için Gizli Yapı'dan emir alır. Ama önündeki en büyük engel Akıncı'dır. Akıncı, profesörü kurtarmak için harekete geçerken kendisini hiç beklemediği bir tuzağın içinde bulur."

AKINCI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

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Cevdet, polis sorgusundan kurtulmanın yollarını araraken Nergis de babasının 'gerçekte' kim olduğunu öğrenmek için Kemal'den yardım ister. Lukas görevden alındığını öğrendiğinde ülkeden ayrılmadan önce Akıncı'ya karşı savaş açmak için güç toplar. Lukas'ı takipte olan Akıncı için bu savaş beklediği fırsattır ama Lukas beklenmedik bir hamle yapar. Gizli Yapı, yetki alanının dışına çıkan Lukas için ölüm emri verir ve bu görev Cevdet Emiroğlu'na verilir. Bunu öğrenen Lukas, Cevdet'i Nergis üzerinden vurmayı planlar. Üstelik bu kez Akıncı, Nergis'in yardımına koşamayacak kadar uzaktadır. Nergis'i kurtarmak için sürpriz bir isim ortaya çıkar.