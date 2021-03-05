ATV Akıncı canlı izle! Akıncı 10. yeni bölüm canlı izle! Akıncı yeni bölümde neler olacak? Akıncı 10. yeni bölüm fragmanı izle!

ATV'nin Cuma akşamları yayınlanan ve çok sevilen dizisi Akıncı bu akşam 10. bölümüyle ekranlarda olacak! ATV Akıncı canlı izle! Akıncı 10. yeni bölüm canlı izle! Akıncı yeni bölümde neler olacak? Akıncı 10. yeni bölüm fragmanı izle!

Akıncı, NTC Medya imzalı, yönetmeliğini Veli Çelik'in yaptığı, senaryosunu Hakan Kandal'ın kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Akıncı yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı merak edildi. Akıncı 11. bölüm fragmanı çıktı mı? Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı canlı izle! Akıncı fragmanı izle!

AKINCI CANLI İZLE!

AKINCI 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Akıncı dizisi bugün 5 Mart Cuma 10. bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümün ardından gelecek bölüm fragmanı yayınlanacak.

AKINCI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Nergis'in itirafı

Kemal'in hastane çatışmasında Yasemin'i kurtarması, başta durumu gören Fatih olmak üzere herkesin gündemi olur. Kemal sırrını korumaya çalışırken bocalamaya başlar. Üstelik Cüneyt de bu sırrın peşindedir. Nergis, annesiyle ilgili edindiği ipuçlarının izini sürer. İpuçları onu hiç beklemediği bir kişiye ulaştırırken Lukas'la ilgili beklenmedik bir gelişme Cüneyt ve Köksal'ın gündemini değiştirir. Akıncı, Nergis'in haber yaptığı olayın sorumlularıyla kendi yöntemleriyle hesaplaşırken Nergis Akıncı'ya büyük bir itirafta bulunur.

AKINCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Gel vazgeçelim hiç zorlamadan, Sen aklı selim, ben yorgun adam... Bir yer bulalım, dünyadan uzak..."

Stüdyoya yapılan saldırının ve Deniz'in ölümünün yankıları sürerken, okula gelen bir müfettiş Fatih'le ilgili hiç beklenmedik bir karar verir. Nergis, stüdyoya dönerken Meryem'le karşılaşır. Meryem'in sözleri Nergis'i yeni kararlar almak için harekete geçirir. Kemal, Yusuf Yenice ölümüyle ilgili önemli bir bilgiye ulaşır ve Aylin'i sorguya çeker. Aylin'in emniyete çağırılması Cevdet'i telaşlandırır. Cüneyt, Kemal'in kendisiyle ilgili yakaladığı ipuçlarına karşılık ona büyük bir tuzak kurmaya karar verir.

AKINCI OYUNCU KADROSU

Şükrü Özyıldız - Fatih/Akıncı

Büşra Develi - Nergis

Yıldıray Şahinler - Cevdet

Tolga Tekin - Orhan

Erkan Bektaş - Kemal

Didem İnselel - Aylin

Sermet Yeşil - Köksal

Müge Boz - Beste

Berrin Arısoy - Meryem

Berrak Hacer Kuş - Hacer

Ayça Erturan - Filiz

Yılmaz Bayraktar - Cüneyt

Atakan Hoşgören - Murat

Serhan Onat - Yağız

Savaş Alp Başar - Taner

Deren Talu - Didem

Ercü Turan - Lucas

Bilgi Aydoğmuş - Yeliz

Selin Çuhadaroğlu - Beyza

Öykü Su Okur - Duygu

Kubilay Yılmaz

Yunus Destebaşı