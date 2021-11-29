ATU Uçuş Akademisi Yılın Pilotaj Üniversitesi Ödülünü Kazandı 29.11.2021

Ülkemizin bağımsız ilk ve tek havacılık başarı ödülü organizasyonu Bluesky Awards Havacılıkta Başarı ödülleri sahiplerini buldu. Anket sonuçlarına göre 27 farklı kategori için başvuran adaylar arasında "Yılın Pilotaj Üniversitesi" ödülünü ATU Uçuş Akademisi kazandı.

Bluesky Awards tarafından küreselleşen havacılık endüstrisindeki başarı ve mükemmelliği tescillemek için verilen ödüller bu yıl 25 Kasım 2021'de düzenlenen törenle dağıtıldı. ATU Uçuş Akademisi adına Sorumlu Müdür Sn. Demir Ayhan'a düzenlenen törende ödül takdim edildi.

TURKISH AEROSPACE ana sponsorluğunda gerçekleştirilen BLUESKY AWARDS - 2021 organizasyonunda "Havacılık Başarı" ve "Jüri Özel" şeklinde iki kategoride değerlendirme yapılıyor.

Ödülün kazanılmasında emeği geçen tüm mensuplarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve bu akşam 22.10'da yapılacak olan Ballon d'Or ödülünü sizce kim kazanacak? #BallonDor — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

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