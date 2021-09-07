Attila kimdir? Neden tanrının kırbacı olarak anılmıştır?

1434-1453 tarihleri arasında hükümdarlık süren Attila kimdir ve neden tanrının kırbacı olarak anıldığı gibi soruların cevapları...

ATTİLA KİMDİR?

Attila,434 tarihinden, 453'teki ölümüne kadar Hun İmparatorluğu hükümdarıdır. Hükümdarlığı sırasında Avrupa'nın büyük bölümünü fethetti. Attila, hükümdarlığı sırasında Batı ve Doğu Roma İmparatorluklarına sayısız sefer düzenlemiş topraklarının büyük bir kısmını fethetmiştir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Perslere karşı yaptığı savaşlarda başarısız olan, 441'de Doğu Romaİmparatorluğu'na yaptığı akının başarılı olması, Attila'yı Batı'yı işgal etmeye yöneltti.İtalya'yı işgal etti ve kuzey vilayetlerini yağmaladı, ancak Roma'ya ilerlemedi. İlerleyen zamanlarda Roma'ya yönelik yeni seferler planladı, ancak 453'te düğünün olduğu gece öldü. Attila'nın ölümünden sonra, yakın danışmanı olan Gepid kralı Ardarik ve ona bağlı olan krallar Hun egemenliğine karşı bir isyan başlattı ve sonrasında Nedao Muharebesi ile devlet çöküş dönemine geçti.

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Hun, Germen ve Fransız tarih kaynaklarında Attila Tanrı'nın bir cezası olarak adlandırılır.Tarihin belirli bir dönemine yön veren Attila,bu nedenlerden dolayı "Tanrı'nın Kırbacı" adıyla anılmıştır.