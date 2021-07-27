Atlı polislere vatandaş ve turistlerden yoğun ilgi
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Atlı polislere vatandaş ve turistlerden yoğun ilgi

Atlı polislere vatandaş ve turistlerden yoğun ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı polisler İstiklal Caddesi'nde devriye gezdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı polisler İstiklal Caddesi'nde devriye gezdi. Cep telefonlarıyla görüntü çeken vatandaşlar ve turistler atlı polislere yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliği'ne bağlı atlı polisler İstiklal Caddesi'nde devriye gezdi. Vatandaş ve turistler atlı polislere yoğun ilgi gösterirken, bazı vatandaşlar ise fotoğraf çektirdi. Cadde boyunca devriye gezen polislere çocukların da yoğun ilgisi oldu. Küçük çocuklar atlara dokunarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Muhammed Fırat Aksoy - İsmail Coşkun/İHA)

Atlı polislere vatandaş ve turistlerden yoğun ilgi
Atlı polislere vatandaş ve turistlerden yoğun ilgi
Atlı polislere vatandaş ve turistlerden yoğun ilgi
Atlı polislere vatandaş ve turistlerden yoğun ilgi
Atlı polislere vatandaş ve turistlerden yoğun ilgi
Atlı polislere vatandaş ve turistlerden yoğun ilgi
Atlı polislere vatandaş ve turistlerden yoğun ilgi
Atlı polislere vatandaş ve turistlerden yoğun ilgi
Atlı polislere vatandaş ve turistlerden yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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