- Atlı polislerden Maçka Parkı'nda koronavirüs denetimi

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Atlı polisleri, Maçka Demokrasi Parkı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetim yaptı. Vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde korona virüs tedbirlerini hatırlatarak uyarılarda bulundu. Oyun oynayan çocukların da dikkatini çeken atlar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, özellikle hafta sonları vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Maçka Demokrasi Parkı'nda devriye gezdi. Maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunan ekiplere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar, atlı polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklarında atları sevdiği gözlemlendi.