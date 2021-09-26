Atlı polislerden Maçka Parkı'nda koronavirüs denetimi - Haberler
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Atlı polislerden Maçka Parkı'nda koronavirüs denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Atlı polislerden Maçka Parkı'nda koronavirüs denetimi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Atlı polisleri, Maçka Demokrasi Parkı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetim yaptı.

- Atlı polislerden Maçka Parkı'nda koronavirüs denetimi

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Atlı polisleri, Maçka Demokrasi Parkı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetim yaptı. Vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde korona virüs tedbirlerini hatırlatarak uyarılarda bulundu. Oyun oynayan çocukların da dikkatini çeken atlar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, özellikle hafta sonları vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Maçka Demokrasi Parkı'nda devriye gezdi. Maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunan ekiplere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar, atlı polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklarında atları sevdiği gözlemlendi.

Atlı polislerden Maçka Parkı'nda koronavirüs denetimi

Atlı polislerden Maçka Parkı'nda koronavirüs denetimi

Atlı polislerden Maçka Parkı'nda koronavirüs denetimi

Atlı polislerden Maçka Parkı'nda koronavirüs denetimi

Atlı polislerden Maçka Parkı'nda koronavirüs denetimi

Atlı polislerden Maçka Parkı'nda koronavirüs denetimi

Atlı polislerden Maçka Parkı'nda koronavirüs denetimi

Atlı polislerden Maçka Parkı'nda koronavirüs denetimi

Atlı polislerden Maçka Parkı'nda koronavirüs denetimi

Atlı polislerden Maçka Parkı'nda koronavirüs denetimi

Atlı polislerden Maçka Parkı'nda koronavirüs denetimi

Atlı polislerden Maçka Parkı'nda koronavirüs denetimi

Atlı polislerden Maçka Parkı'nda koronavirüs denetimi

Atlı polislerden Maçka Parkı'nda koronavirüs denetimi

Atlı polislerden Maçka Parkı'nda koronavirüs denetimi

Atlı polislerden Maçka Parkı'nda koronavirüs denetimi

Atlı polislerden Maçka Parkı'nda koronavirüs denetimi
İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Son Dakika Haberleri
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Haber: Atlı polislerden Maçka Parkı'nda koronavirüs denetimi - Haberler
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