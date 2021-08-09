Atlı polisler Çavuşbaşı Ormanı'nda denetim yaptı

Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, Beykoz Çavuşbaşı Ormanı'nda orman yangınlarına karşı devriye gezerek denetim yaptı.

Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, Beykoz Çavuşbaşı Ormanı'nda orman yangınlarına karşı devriye gezerek denetim yaptı.

Yurdun birçok noktasında çıkan orman yangınları sebebiyle denetimler devam etmekte. Beykoz Çavuşbaşı Ormanı'nda atlı polis birlikleri denetimler gerçekleştirdi. Atlı polis birlikleri, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve özel eğitimli polis köpeklerinin de katılımıyla Beykoz Çavuşbaşı Ormanı'nda olası orman yangınlarına karşı denetim yapıldı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı